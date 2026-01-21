«Не намерены»: во Франции высказались о возможном бойкоте ЧМ в США

Франция не планирует участвовать в бойкоте ЧМ, который пройдет в США

Министр спорта Франции Марина Феррари высказалась о возможности проведения бойкота чемпионата мира по футболу-2026, передает RMC Sport.

«На данном этапе наших обсуждений наше министерство не намерено бойкотировать это крупное соревнование. Но я не делаю никаких прогнозов относительно того, что может произойти. Я настаиваю на том, чтобы мы отделяли спорт и соревнования от политики», — заявила Феррари.

В СМИ уже появились сообщения, согласно котором в Европе начали вопрос обсуждения бойкота чемпионата мира — 2026.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении присоединить Гренландию, которая принадлежит Дании, к Соединенным Штатам. Подобные идеи он высказывал и во время своего первого президентского срока (2017–2021). По его словам, остров нужен Вашингтону для обеспечения национальной безопасности.

До этого в СМИ появилась информация, что почти 17 тысяч болельщиков за одну ночь аннулировали свои билеты на чемпионат мира по футболу — 2026 на фоне действий США. 3 января американские силы нанесли удар по Венесуэле, а венесуэльский лидер Николас Мадуро вместе с супругой был захвачен и вывезен в США.

Российская сборная из-за отстранения от международных турниров не была допущена до жеребьевки мундиаля.

Ранее во Франции возмутились из-за участия сборной в чемпионате мира — 2026.