Хулиган получил мизерный штраф за разбитую мемориальную доску Политковской

Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 1000 рублей мужчину за повреждение мемориальной таблички на доме журналистки Анны Политковской. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов столицы.

Суд признал Александра Филиппова виновным в мелком хулиганстве по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ и назначил ему административный штраф.

В середине января в Москве дважды разбивали мемориальные доски, установленные в память о Политковской. По данным СМИ, ответственность за уничтожение первого памятного знака взяла на себя запрещенная в России неонацистская группировка.

О первом происшествии сначала сообщал бывший муниципальный депутат Александр Замятин. По его словам, неизвестные повредили табличку на доме на Лесной улице, где жила журналистка. После этого активисты разместили на фасаде временную самодельную доску. Вскоре у здания появились цветы, которые принесли местные жители, но чуть позже табличку снова сорвали.

На Анну Политковскую напали в лифте ее дома в октябре 2006 года. Организатором расправы следствие назвало чеченского криминального авторитета и бизнесмена Лом-Али Гайтукаева. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Ранее бюст Политковской установили во Франции.