Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Общество

Хулиган получил мизерный штраф за разбитую мемориальную доску Политковской

Суд оштрафовал на 1000 рублей москвича, разбившего мемориал Политковской
Telegram-канал Осторожно, новости

Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 1000 рублей мужчину за повреждение мемориальной таблички на доме журналистки Анны Политковской. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов столицы.

Суд признал Александра Филиппова виновным в мелком хулиганстве по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ и назначил ему административный штраф.

В середине января в Москве дважды разбивали мемориальные доски, установленные в память о Политковской. По данным СМИ, ответственность за уничтожение первого памятного знака взяла на себя запрещенная в России неонацистская группировка.

О первом происшествии сначала сообщал бывший муниципальный депутат Александр Замятин. По его словам, неизвестные повредили табличку на доме на Лесной улице, где жила журналистка. После этого активисты разместили на фасаде временную самодельную доску. Вскоре у здания появились цветы, которые принесли местные жители, но чуть позже табличку снова сорвали.

На Анну Политковскую напали в лифте ее дома в октябре 2006 года. Организатором расправы следствие назвало чеченского криминального авторитета и бизнесмена Лом-Али Гайтукаева. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Ранее бюст Политковской установили во Франции.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27671137_rnd_1",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+