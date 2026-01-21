Размер шрифта
СМИ узнали, какие варианты воздействия на Иран рассматривает Трамп

WSJ: Трамп выступает за решительные варианты военного воздействия на Иран
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп по-прежнему настаивает на «решительных» вариантах силового воздействия на Иран. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц.

«Отказавшись от ударов по Ирану на прошлой неделе, президент Трамп все еще оказывает давление на своих помощников, требуя, как он это называет, «решительных» военных вариантов», — говорится в материале.

Отмечается, что американский лидер неоднократно использовал слово «решительный», описывая свое представление о воздействии Вашингтона на Тегеран.

В конце декабря 2025 года Иран столкнулся с волной массовых протестов, спровоцированных обесцениванием национальной валюты – иранского риала. В ответ на это правительство ужесточило меры безопасности, а сотрудники полиции применили против демонстрантов слезоточивый газ и нелетальное оружие. Иранские власти возлагают ответственность за возникшие беспорядки на внешние силы. Министерство иностранных дел Ирана заявило о причастности Соединенных Штатов Америки и Израиля к организации действий протестующих.

Трамп призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось о планах Пентагона перебросить на базы вблизи Ирана истребители и системы ПРО.

