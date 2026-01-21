Теннисистка Шнайдер пробилась в третий круг Australian Open

Шнайдер переиграла Гибсон и пробилась в третий круг Australian Open

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open), одержав победу над австралийкой Талией Гибсон.

Матч, который продолжался 2 часа 15 минут, завершился со счетом 3:6, 7:5, 6:4.

По итогам встречи на счету Шнайдер оказались семь подач навылет, четыре двойные ошибки, и шесть брейк-пойнтов из десяти.

В следующем круге соревнований соперницей россиянки станет украинка Элина Свитолин.

Шнайдер в паре с Миррой Андреевой завоевала серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини. Эти медали не учитывались в итоговом зачете. Теннисистки стали единственными спортсменами из России, кому удалось добиться успеха на Олимпиаде. Теннисистка — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); теперь она победительница семи турниров WTA (из них пять в одиночном разряде).

Ранее теннисист Андрей Рублев одержал победу во втором круге Australian Open.