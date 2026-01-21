Размер шрифта
Стоматолог насиловал подчиненных и пациенток и получил рекордный тюремный срок

В США дантиста наказали за насилие над своими сотрудницами и пациентками
Etowah County

Стоматолог из США получил 180 лет тюрьмы за то, что насиловал подчиненных и пациентов, сообщает Mirror US.

На этой неделе состоялся суд над 44-летним Джозефом Кларенсом Коксом, владельцем стоматологической клиники в Алабаме, он был признан виновным по двум эпизодам изнасилования первой степени и восьми эпизодам сексуального насилия первой степени. Как было установлено, преступления совершались в отношении сотрудниц и пациенток, в том числе во время процедур.

Кокса арестовали еще в апреле 2021 года после того, как восемь его бывших подчиненных свидетельствовали о насилии на рабочем месте, а трое пациенток рассказали о сексуальных контактах с врачом во время лечения. Выяснилось, что в 2012 году Кокс уже получал условный срок за домогательства, а его лицензию тогда приостановили на полгода, однако мужчина не остановился.

Окружной судья Джордж Дэй обвинил Кокса в том, что он считал рабочее место «личной игровой площадкой» и не проявил уважения ни к одной женщине, которая посетила его кабинет. Врач был приговорен к 25 годам тюремного заключения за каждый пункт обвинения в изнасиловании первой степени и мужеложстве, а также получил 10 лет тюремного заключения за каждое обвинение в сексуальном насилии первой степени. Таким образом, в тюрьме насильник должен провести 180 лет.

Ранее учитель географии насиловал школьниц прямо в стенах учебного учреждения. 

