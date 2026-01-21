Размер шрифта
В двух российских аэропортах ввели ограничения

В аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения на полеты
В аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорты Казань, Нижнекамск (Бегишево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

По словам Кореняко, соответствующая мера была необходима для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

В последнее время в российских аэропортах стали часто вводить ограничения на полеты. Это может быть связано в том числе с атаками беспилотников.

Накануне аналогичные ограничения вводились в аэропорту Астрахани (Нариманово).

В ночь на 19 января губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о введении в регионе плана «Ковер». В аэропортах этого субъекта РФ ограничили прием и выпуск самолетов.

Ранее в Минтрансе заявили, что компенсировать ущерб авиакомпаниям от плана «Ковер» не планируется.

