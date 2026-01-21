Размер шрифта
В России официально покажут Олимпийские игры-2026

Зимнюю Олимпиаду-2026 в России будет транслировать Okko
РИА Новости

Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что зимние Олимпийские игры 2026 года в России будут транслироваться на платформе Okko. Его слова передает пресс-служба Минспорта.

«На российском национальном рынке стриминговый сервис становится эксклюзивным вещателем Олимпийских игр впервые. На одной платформе можно будет посмотреть все: церемонию открытия, все спортивные соревнования, включая финальные этапы, и торжественное закрытие. Смотреть трансляции можно будет как в прямом эфире, так и в записи, на любом устройстве. Будем вместе болеть за наших», — рассказал Дегтярев.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали семь спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника.

Ранее Дмитрий Губерниев сообщил, что хочет трансляции Олимпиады в России.

