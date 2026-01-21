Медведев считает, что Трамп хочет навечно остаться в истории

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал политику, которую проводит президент США Дональд Трамп. По его словам, главе американского государства хочется навечно остаться в истории. Об этом он написал на своей странице в Telegram-канале.

«Все все понимают: ему (Трампу) нужно закрасить на картах мира остров в звездно-полосатый колер (уже и карта им опубликована, включая Канаду с Венесуэлой) и встать в один ряд с отцами-основателями. Хочется навечно остаться в истории. И одновременно стать как президент России», — отметил он.

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что США намерены захватить принадлежащий Дании остров Гренландия для борьбы с Россией и Китаем в Арктике. Подобные идеи он высказывал и во время своего первого президентского срока (2017–2021). По его словам, остров нужен Вашингтону для обеспечения национальной безопасности.

Власти Гренландии и Дании выступили против присоединения острова к США, а европейские страны НАТО запустили совместную разведывательную миссию в Гренландии.

Ранее Трамп обвинил Норвегию в отсутствии у него Нобелевской премии мира.