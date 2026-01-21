Медведев сравнил гренландский вопрос с СВО

Президент США Дональд Трамп хочет присоединить Гренландию к своей стране, чтобы «одновременно стать как президент России», но это невозможно. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, это невозможно, поскольку в ходе специальной военной операции на Украине и в результате референдумов Россия «вернула себе именно свои земли, которые веками входили в ее состав, вместе со своими людьми».

Ситуация с Гренландией отличается, подчеркнул политик. Медведев напомнил, что остров никогда не был напрямую связан со США, хотя американцы и пытались его несколько раз купить.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства. 5 января он заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

В Минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США на остров.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее Трамп допустил иные механизмы воздействия в ситуации с Гренландией.