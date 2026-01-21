Россиян предупредили о подорожании машин в 2026 году

Легковые автомобили в России подорожают на 10–12% в 2026 году, спрогнозировал для «Газеты.Ru» гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.



«Однако динамика роста будет существенно различаться в зависимости от страны происхождения бренда. Ожидается, что локализованные и отечественные модели вырастут в цене на 5–10%, тогда как официально импортируемые китайские автомобили — на 15–20% и более.

Основными драйверами роста стоимости авто стали вступившие в силу с 1 января 2026 года повышение ставки НДС до 22% и ежегодная индексация утилизационного сбора. Дополнительное давление на цены окажут возможное ослабление курса рубля, сохраняющийся дефицит предложения некоторых автомобилей отдельных марок и моделей», — отметил Терлюкевич.

По его словам, отдельным фактором, способным несколько смягчить темпы роста цен на автомобили, является рост локализации производства: китайские бренды, включая Haval, активно развивают сборочные мощности в России. По мнению Терлбкевича, это теоретически позволит снизить зависимость от валютных колебаний и логистических издержек, а также претендовать вышеперечисленным брендам на государственные льготы в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК), включая возмещение утильсбора.

Однако на сегодняшний день локализация часто представляет собой крупноузловую сборку СКД(SKD. Semi Knocked-Down) с высокой долей импортных машинокомпонентов, а не полноценное производство, поэтому значительного влияния на рост цен в абсолютном выражении ожидать не следует, предупредил эксперт. По его словам, также в 2026 году на рынке могут появиться новые локализованные марки, в том числе Deepal или Volga. Этот фактор добавит конкуренции, но в краткосрочной перспективе вряд ли кардинально повлияет на динамику цен, считает Терлюкевич. Возвращение ранее ушедших иностранных брендов в текущем году невозможно, поскольку без локального производства их ценовое предложение будет абсолютно неконкурентоспособным в сравнении с отечественными и китайскими брендами из-за новых высоких ставок утилизационного сбора, подчеркнул эксперт.

По его мнению, маловероятно, что увеличение стоимости автомобилей само по себе приведет к резкому обвалу спроса.

Терлюкевич пояснил, что ключевым сдерживающим фактором для рынка в 2026 году остается недоступность финансовых продуктов. В прошлом 2025 году падение продаж было связано в первую очередь с высокой ключевой ставкой, сделавшей кредиты и лизинг недоступными для большинства домохозяйств и предприятий, пояснил эксперт. Объемы автокредитования в ряде регионов сокращались на 40-50%, констатировал Терлюкевич. По его словам, дальнейшая динамика спроса будет критически зависеть от монетарной политики ЦБ: в случае снижения ключевой ставки повысится доступность автокредитования, что может частично компенсировать эффект от удорожания автомобилей и стабилизировать спрос.

Скорее всего, объемы продаж новых автомобилей останутся на уровне 1.32-1.34 млн единиц, что соответствует показателям 2025 года, допустил Терлюкевич. По его мнению, также велика вероятность того, что продажи авто снизятся на 5–7%, сохранив общий тренд на стагнацию и трансформацию рынка с сокращением числа представленных марок и увеличением доли локализованного производства.

