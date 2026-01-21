Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале, что ситуация в регионе после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается напряженной.
По его словам, специалисты закончат разминировать территорию, подвергшуюся обстрелу, сегодня, 21 января. После этого начнутся восстановительные работы в полном объеме.
«Ситуация напряженная. Мы стараемся постоянно анализировать, делать выводы и принимать решения, которые исправляют недочеты в нашей работе», — поделился Гладков.
Новость дополняется.