В Омске огласили приговор по делу о похищенных у сирот миилионах

Жительница Омска получила шесть лет за хищение 13 млн рублей у детей-сирот
Прокуратура Омской области

Куйбышевский районный суд Омска приговорил 57-летнюю местную жительницу к шести годам колонии за хищение у детей-сирот порядка 13 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствие установило, что в период с 2017 по 2023 год фигурантка под предлогом «помощи» знакомилась с воспитанниками дома-интерната для детей с врожденными психическими расстройствами. После их выпуска она предоставляла молодым людям временное жилье, покупала одежду и продукты питания, после чего входила в доверие и получала доступ к их банковским счетам.

«В одном случае она убедила девушку-инвалида продать единственное жилье, а вырученные денежные средства присвоила», — говорится в сообщении ведомства.

В результате мошеннических действий женщина похитила у шестерых выпускников интернатов почти 13 млн рублей.

В ведомстве уточнили, что причиненный ущерб злоумышленница не возместила, а в ходе рассмотрения уголовного дела в суде скрылась от следствия, была объявлена в розыск. Позднее ее нашли и заключили под стражу.

Суд признал омичку виновной в мошенничестве и назначил ей наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, женщина обязана возместить потерпевшим причиненный ущерб в полном объеме, отметили в прокуратуре.

Ранее красноярского министра ЖКХ задержалижали по делу о строительстве жилья для сирот.

