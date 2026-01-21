Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Общество

В Адыгее и на Кубани эвакуировали многоэтажки после атаки беспилотников

Кондратьев: Кубань и Адыгея подверглись массированной атаке беспилотников 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27671065_rnd_7",
    "video_id": "record::e80aa0b3-3763-4e49-92ca-ee4aaf7cba56"
}

Вечером 20 января и ночью 21 января Краснодарский край и Адыгея подверглись массированной атаке украинских беспилотников. В результате налета есть пострадавшие, повреждены дома и автомобили, написал в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, самая серьезная ситуация наблюдается в Северском районе. Там, в поселке Афипском на территорию рядом с многоэтажкой упали обломки БПЛА, один из них — боевая часть.

«В настоящий момент жильцов 4-х подъездного 177 квартирного дома эвакуируют в целях безопасности и для проведения разминирования», — уточнил Кондратьев, добавив, что для жильцов организован пункт временного размещения в спортивной школе поселка.

Кондратьев также рассказал, что в Приморско-Ахтарске обломки сбитого дрона повредили два частных дома.

В ночь на 21 января БПЛА атаковал Тахтамукайский район Адыгеи. Из-за прилета дрона возник пожар, затронувший многоквартирный жилой дом и парковку с автомобилями в ауле Новая Адыгея. В результате атаки, предварительно пострадали 11 человек.

По предварительной информации, в поселке сгорело 15 автомобилей, повреждены 25 машин. Власти объявили режим ЧС районного уровня и пообещали оказать помощь всем нуждающимся. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в свою очередь сообщил, что больницы региона готовы принять пострадавших из соседней Адыгеи.

Ранее за ночь силы ПВО сбили десятки беспилотников ВСУ над регионами России.
 
Теперь вы знаете
ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+