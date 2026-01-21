В Адыгее и на Кубани эвакуировали многоэтажки после атаки беспилотников

Вечером 20 января и ночью 21 января Краснодарский край и Адыгея подверглись массированной атаке украинских беспилотников. В результате налета есть пострадавшие, повреждены дома и автомобили, написал в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, самая серьезная ситуация наблюдается в Северском районе. Там, в поселке Афипском на территорию рядом с многоэтажкой упали обломки БПЛА, один из них — боевая часть.

«В настоящий момент жильцов 4-х подъездного 177 квартирного дома эвакуируют в целях безопасности и для проведения разминирования», — уточнил Кондратьев, добавив, что для жильцов организован пункт временного размещения в спортивной школе поселка.

Кондратьев также рассказал, что в Приморско-Ахтарске обломки сбитого дрона повредили два частных дома.

В ночь на 21 января БПЛА атаковал Тахтамукайский район Адыгеи. Из-за прилета дрона возник пожар, затронувший многоквартирный жилой дом и парковку с автомобилями в ауле Новая Адыгея. В результате атаки, предварительно пострадали 11 человек.

По предварительной информации, в поселке сгорело 15 автомобилей, повреждены 25 машин. Власти объявили режим ЧС районного уровня и пообещали оказать помощь всем нуждающимся. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в свою очередь сообщил, что больницы региона готовы принять пострадавших из соседней Адыгеи.

Ранее за ночь силы ПВО сбили десятки беспилотников ВСУ над регионами России.