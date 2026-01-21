Размер шрифта
Россиянка решила родить четвертого ребенка, чтобы не платить алименты другим детям

На Урале беременную женщину лишили свободы за неуплату алиментов другим детям
Iryna Inshyna/Shutterstock/FOTODOM

Жиительницу Артемовского забеременела лишилась свободы в попытке избежать уплаты алиментов, сообщает ГУФССП России по Свердловской области.

Сотрудники ведомства в очередной раз привлекли к ответственности женщину, которая регулярно уклонялась от уплаты алиментов троим своим детям, не имея на то уважительных причин. За это многодетную мать, к тому моменту уже лишенную родительских прав, отправляли на обязательные, исправительные и принудительные работы.

Однако задолженность по алиментам лишь росла, и когда сумма приблизилась к полутора миллионам рублей, должницу осудили по ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей). Женщину приговорили к 8 месяцам исправительных работ, однако наказание она исполнять не стала и платить тоже, а вместо этого решила завести четвертого ребенка.

«Диагноз «беременность», конечно, смягчил приговор, но освобождением не стал. Многодетную мать вновь осудили по ст. 157 УК РФ и приговорили к наказанию в виде лишения свободы сроком на три месяца с отбыванием наказания в колонии-поселения», — говорится в сообщении.

Ранее мужчина попросил друга сдать за него тест на отцовство, чтобы не платить алименты. 

