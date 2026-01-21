Размер шрифта
В Минфине отказались выплачивать долги Российской империи

Замглавы Минфина Колычев: Россия не обязана выплачивать «царские долги»
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Министерство финансов России не считает, что у страны есть обязательства по выплате долгов Российской империи. Об этом заявил замглавы Минфина РФ Владимир Колычев в кулуарах Государственной думы, передает ТАСС.

Он напомнил, что еще в СССР не считали, что нужно выплачивать «царский долг», современная Россия тем более не должна этого делать.

В России ответчика по всем внешним искам представляет Генеральная прокуратура. Если начнется судебный процесс, страна будет в нем участвовать, подчеркнул Колычев.

На прошлой неделе стало известно, что американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD подал в Окружной суд по округу Колумбия иск с просьбой взыскать с России долг по облигациям Российской империи на сумму $225,8 млрд. В фонде заявляют, что задолженность может быть погашена за счет заблокированных на Западе активов РФ, и отмечают, что в этом случае это не будет являться конфискацией. Москва уже потребовала отозвать иск до 30 января. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат Госдумы Денис Кравченко заявил, что у иска Noble Capital RSD к России за царские долги мало шансов.

