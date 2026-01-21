Размер шрифта
Российские военные уничтожили группу офицеров элитного батальона ВСУ

Кимаковский: ВС РФ в Запорожье уничтожили группу офицеров элитного батальона ВСУ
Российские военнослужащие на границе Запорожья и Днепропетровской области уничтожили группу офицеров элитного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки да Винчи». Об этом ТАСС заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Наши операторы БПЛА уничтожили группу офицеров полка «Волки Да Винчи»», — сказал советник.

108-й отдельный штурмовой батальон «Волки Да Винчи» — это военное подразделение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), названное в честь уничтоженного в зоне специальной военной операции украинского националиста Дмитрия Коцюбайло. Батальон создали в 2014 году в качестве первой штурмовой роты, входившей в пятый батальон националистического «Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»».

20 января министерство обороны России сообщило, что российские военнослужащие поразили бункер и пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Северска, расположенного в ДНР.

Ранее военнослужащие ВС России вывели из строя самоходную артиллерийскую установку, произведенную в США

