Армия

Российские войска получили новые инженерные машины

«Ростех» отправил в войска России инженерные машины разграждения ИМР-3М
Ростех

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в «Ростех») передал министерству обороны России несколько инженерных машин разграждения ИМР-3М. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации в Telegram-канале.

Отмечается, что бронетехника, созданная на базе танка Т-90, активно применяется в ходе специальной военной операции на Украине. Как и танки, ИМР оснащены комплексом радиоэлектронной борьбы и дополнительной антидроновой защитой.

В отличие от большинства подобных машин, ИМР-3М несет на себе универсальный бульдозерный отвал с гидроприводом, который позволяет устанавливать крылья отвала в различных положениях в зависимости от задач.

Машина также оснащена телескопической стрелой, колейным минным тралом с электромагнитной приставкой. Благодаря последней конструкции ИМР-3М способен самостоятельно проезжать через минные поля и создавать проходы в минных заграждениях.

