Россиянам рассказали об опасных заболеваниях, которые провоцирует стресс

Длительное пребывание в состоянии стресса сильно подрывает как физическое, так и ментальное здоровье человека, провоцируя развитие серьезных заболеваний. В их числе – депрессия, тревожные расстройства, а также болезни сердечно-сосудистой системы, в том числе – гипертония, рассказала с RT врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Теренина.

На фоне стресса люди, как правило, сталкиваются с нарушениями сна, им становится сложно концентрировать внимание, они постоянно чувствуют усталость, мучаются от головной боли, может нарушиться работа ЖКТ.

Чтобы снизить влияние стресса на организм, важно в первую очередь постараться снизить причины этого состояния или попытаться по возможности изменить свое отношение к ним, в чем может помочь психотерапевт – он подскажет пациенту, как выработать адаптивные мыслительные и поведенческие стратегии, пояснила врач. Также она посоветовала использовать расслабляющие техники, в том числе заниматься йогой, медитацией и дыхательными практиками.

Вместе с тем для снижения уровня стресса крайне важно соблюдать режим дня, высыпаться и регулярно заниматься спортом, отметила Теренина.

«Рекомендуется заниматься физической активностью средней интенсивности не менее 150 минут или 30 минут пять раз в неделю и также включить две силовые тренировки», — заключила невролог.

Специалисты до этого выяснили, что практика глубокого чтения помогает справляться со стрессом. Речь идет о вдумчивой работе с текстом, которая требует внимания, усилий и эмоционального вовлечения. Подчеркивается, что регулярная практика глубокого чтения — будь то художественная литература, эссе или научно-популярные тексты — может стать эффективным способом противостоять дезинформации и одновременно поддерживать психическое благополучие.

Ранее психолог назвала главный навык, который избавит от стресса.