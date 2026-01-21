Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Общество

ФСБ обезвредила двух человек, готовивших теракт в российском городе

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Уфе
SGr/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники ФСБ сумели предотвратить теракт в Уфе, который готовился двумя гражданами одной из стран Центральной Азии. Об этом ТАСС заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В Москве и Башкортостане пресечена противоправная деятельность двух граждан одной из стран Центральной Азии, являвшихся членами запрещенной в России международной террористической организации, которые планировали совершение теракта в Уфе», — сказали в ЦОС.

Уточняется, что преступники попали в поле зрения органов безопасности при сборе информации о подобранном в качестве объекта террористической атаки отделе полиции в Уфе. Ими была проведена разведка местности. Злоумышленники приобрели огнестрельное автоматическое оружие, закупили компоненты для изготовления взрывного устройства и приступили к его сборке.

В ЦОС отметили, что при задержании главарь группировки оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ РФ, в результате боестолкновения его нейтрализовали ответным огнем. Среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения никто не пострадал. Другого участника ячейки задержали, с ним проводятся следственные действия.

На Ставрополье уничтожили россиянина, готовившего теракты против российских военных

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27671053_rnd_6",
    "video_id": "record::e6718b6d-c4cb-4426-8773-e8eb451a7399"
}
 
Теперь вы знаете
ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+