ФСБ обезвредила двух человек, готовивших теракт в российском городе

Сотрудники ФСБ сумели предотвратить теракт в Уфе, который готовился двумя гражданами одной из стран Центральной Азии. Об этом ТАСС заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В Москве и Башкортостане пресечена противоправная деятельность двух граждан одной из стран Центральной Азии, являвшихся членами запрещенной в России международной террористической организации, которые планировали совершение теракта в Уфе», — сказали в ЦОС.

Уточняется, что преступники попали в поле зрения органов безопасности при сборе информации о подобранном в качестве объекта террористической атаки отделе полиции в Уфе. Ими была проведена разведка местности. Злоумышленники приобрели огнестрельное автоматическое оружие, закупили компоненты для изготовления взрывного устройства и приступили к его сборке.

В ЦОС отметили, что при задержании главарь группировки оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ РФ, в результате боестолкновения его нейтрализовали ответным огнем. Среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения никто не пострадал. Другого участника ячейки задержали, с ним проводятся следственные действия.

