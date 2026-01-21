Мексиканский таксист жестоко избил россиянку за отказ в близости и бросил на дороге

Shot: в Мексике туристку из РФ в машине избил таксист

Россиянке понадобилась помощь медиков после того, как она воспользовалась услугами такси в Мексике. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на курорте Плайя-дель-Кармен. По данным Telegram-канала, 32-летняя путешественница села в такси, чтобы доехать до своего отеля.

В какой-то момент водитель стал требовать от нее близости. После отказа мексиканец нанес ей несколько ударов, после чего вытащил из машины. Затем он похитил ее драгоценные вещи и уехал.

Когда женщина стала кричать, ее услышали местные жители, они вызвали сотрудников экстренных служб. В этот момент туристка находилась в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у нее травмы, среди которых – сотрясение мозга.

Россиянка обратилась в полицию, однако водителя не нашли.

