Теннисистка Соболенко разгромила 702-ю ракетку мира во втором круге Australian Open

Теннисистка Соболенко разгромила Бай и вышла в третий круг Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прошла в третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open), обыграв китаянку Чжосюань Бай, занимающую 702-ю строчку в мировом рейтинге WTA.

Встреча, которая продолжалась 1 час 14 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:1.

В ходе встречи Соболенко выполнила четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из двенадцати возможных. Ее соперница отметилась двумя эйсами, двумя двойными ошибками и одним реализованным брейком из двух.

В следующем раунде турнира ее соперницей станет российская теннисистка Анастасия Потапова.

Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии в 2023, 2024 годах , Открытый чемпионат США в 2024, 2025 годах), теперь победительница 28 турниров WTA (из них 22 в одиночном разряде). Белорусская теннисистка дважды добиралась до финала Итогового чемпионата — в 2022 и 2025 году, но оба раза проиграла.

Ранее Даниил Медведев пробился в третий круг Australian Open.