Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Ограничения по коронавирусу в Москве дали результат, ситуация стабилизируется, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом пишет РИА «Новости».

«Все эти меры дали определенные результаты, и вторую неделю мы видим относительную стабилизацию ситуации», — сказал Собянин.

В столице коронавирусом заразились 434 205, выздоровели 318 032, погибли 6 873 человека.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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