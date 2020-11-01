Названа страна, лидирующая по уровню смертности от коронавируса

Лидером по уровню смертности от коронавируса за последние семь дней стала Чехия. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные минздрава республики.

«По итогам последней недели Чехия вышла на первое место в мире по числу скончавшихся от COVID-19 в пересчете на 100 тысяч человек населения», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что коэффициент смертности в Чехии в пересчете на 100 тыс. человек к настоящему времени составляет 11,02, в Андорре — 7,88. Третье место в указанном списке занимает Бельгия (6,81), далее следуют Армения — 6,19 и Черногория — 6,11.

В министерстве указали, что за последние семь дней от COVID-19 в Чехии скончались 1 174 пациента.

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