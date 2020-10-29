Собянин раскрыл процент соблюдающих перчаточно-масочный режим людей в Москве

Маски и перчатки носят во время поездок в транспорте около 90% жителей Москвы. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Притом, по его словам, еще 80% граждан соблюдают перчаточно-масочный режим в магазинах. Мэр также сообщил, что пассажиропоток столичной подземки сейчас ниже прошлогодних показателей почти на 40%.

«И там стала более разряженная обстановка, меньше контактов с людьми. Конечно, все это в позитивном плане влияет на ситуацию, а с другой стороны предприятия продолжают работать», — добавил Собянин.

В эфире телеканала «Россия 24» он сообщил, что Москва в настоящее время на 100% обеспечена всеми необходимыми лекарствами для борьбы с коронавирусом. Кроме того, столичные медики справляются с числом поступающих госпитализированных с инфекцией.

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