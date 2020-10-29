Власти Москвы пока не планируют вводить систему спецпропусков

Столичные власти пока не намерены вводить систему спецпропусков для передвижения по городу по аналогии с карантинными мерами весны текущего года. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

«Сейчас делать этого не планируется», — говорится в сообщении на портале.

Накануне Собянин продлил режим обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями до 29 ноября. Он также объявил о продлении школьных каникул и ужесточении проверок санитарных требований на транспорте и общественных местах.

Всего в столице с начала пандемии коронавирусом заразились более 400 тыс. горожан, выздоровели более 300 тыс. из них.

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