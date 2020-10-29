В Москве в четверг ожидается до +11°С без осадков

В Москве в четверг, 29 октября, ожидается до +11°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +9 до +11°C. Установится переменная облачность, без осадков. Ветер южный скоростью 3-8 м/с.

Ночью температура опустится до +2...+4°C. Ожидается облачность с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление днем составит 752 мм ртутного столба, ночью – 749 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.