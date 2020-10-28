Более 150 российских вузов перешли на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

«На сегодняшний день 152 вуза полностью перешли на удаленный формат обучения», — сказал он.

Как сообщалось, дистанционная учеба для столичных школьников средних и старших классов продлевается до 8 ноября.

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