Более 150 российских вузов перешли на дистанционное обучение
Максимс Краюшкинс
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Более 150 российских вузов перешли на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
«На сегодняшний день 152 вуза полностью перешли на удаленный формат обучения», — сказал он.
Как сообщалось, дистанционная учеба для столичных школьников средних и старших классов продлевается до 8 ноября.
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