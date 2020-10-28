Газовая станция взорвалась под Харьковом, есть жертвы

На территории газоперерабатывающей станции в Харьковской области произошел взрыв, погибли два человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу украинской государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, инцидент произошел в Дергачевском районе. Причина взрыва в настоящий момент не установлена.

«В результате погибли два человека и восемь человек пострадали», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что после взрыва на станции произошел пожар, который к настоящему времени удалось потушить.

Тела погибших были обнаружены под завалами. Пострадавших госпитализировали.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.