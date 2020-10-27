В Роспотребнадзоре разъяснили требование по ношению масок

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ношение масок перестает быть рекомендацией и становится требованием, пишет РИА «Новости».

«Это не рекомендация — носить маски с 28 числа, с завтрашнего дня, обязательно для всех в транспорте, в общественных местах закрытых, в лифтах, в закрытых помещениях на парковках и при общении на улице, если людей собирается более 50 человек», — сказала Попова.

В России коронавирусом заразились 1 547 774, выздоровели 1 158 940, скончались 26 589 человек.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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