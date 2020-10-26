В Петербурге нашли тело преподавателя с отрезанным пальцем

В Петербурге обнаружили мертвой преподавателя-биохимика из Санкт-Петербургского государственного технологического университета, у нее был отрезан палец. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что тело женщины 1986 года рождения нашли 25 октября в квартире дома на улице Димитрова (Фрунзенский район). Известно, что у нее была повреждена шея и отрезана фаланга пальца.

Предполагается, что убийца отрезал палец для разблокировки телефона. Возбуждено уголовное дело об убийстве, следствие продолжается.

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