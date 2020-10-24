Экипаж накренившегося при взрыве танкера в Азовском море состоит из россиян

Экипаж нефтяного танкера «Генерал Ази Асланов», на котором произошел взрыв, полностью состоит из граждан России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судоходной сфере.

По словам источника, в момент взрыва на борту судна находился только российский экипаж.

Ранее сообщалось, что в Азовском море на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов» под российским флагом произошел взрыв. По последним данным, спасены 10 членов экипажа, их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще трое человек оказались за бортом, их поиски продолжаются.

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