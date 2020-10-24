В Азовском море произошел взрыв на танкере с нефтью
Карина Казанцева
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В Азовском море произошел взрыв на танкере с нефтью, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
«В Азовском море терпит бедствие нефтяной танкер «Генерал Ази Асланов» под российским флагом. По нашим данным, на танкере произошел взрыв», — сказал собеседник.
Уточняется, что после взрыва три человека оказались за бортом, ведутся их поиски. Другие детали происшествия не сообщаются.
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