В Азовском море произошел взрыв на танкере с нефтью, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«В Азовском море терпит бедствие нефтяной танкер «Генерал Ази Асланов» под российским флагом. По нашим данным, на танкере произошел взрыв», — сказал собеседник.

Уточняется, что после взрыва три человека оказались за бортом, ведутся их поиски. Другие детали происшествия не сообщаются.

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