Туристы назвали лучшие города для осенних путешествий

Опрос выявил предпочтения туристов для осенних путешествий. Об этом сообщает РИА «Новости».

Всего в исследовании участвовали 1 900 человек.

Так, 29% опрошенных заявили, что хотели бы отправиться в Санкт-Петербург осенью. Следом за ним по популярности идет Москва (17%), а замыкает тройку направлений — Казань (13%).

Кроме того, опрос определил, что лучшим городом для осеннего путешествия также считают Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. На шестом месте с 5% оказался Волгоград.

На самом последнем месте рейтинга оказалась Пермь.

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