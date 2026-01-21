Размер шрифта
В Иране назвали число жертв беспорядков

Press TV: в ходе протестов в Иране погибли 3117 человек
Stringer/Reuters

В результате протестов в Иране погибли 3117 жителей республики. Об этом сообщил телеканал Press TV со ссылкой на данные иранской организации судебной медицины.

По данным организации, в это число вошли как гражданские, так и сотрудники сил безопасности Ирана.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты, иранского риала. В ответ власти усилили меры безопасности, полицейские использовали для борьбы с протестующими слезоточивый газ и пневматическое оружие. Тегеран обвиняет в беспорядках внешние силы. По данным МИД страны, к действиям митингующих причастны США и Израиль.

20 января газета The Washington Post сообщила, что иранцы, «потрясенные» подавлением протестов в Иране, чувствуют себя «преданными» после того, как президент США Дональд Трамп неоднократно обещал вмешаться в ситуацию, а затем отказался это сделать. Местные жители, как утверждают журналисты, рассказали, что пребывают в «растерянности и неопределенности».

Ранее СМИ назвали причины, по которым Трамп передумал наносить удары по Ирану.

