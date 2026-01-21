Трамп рассказал о вражде между Путиным и Зеленским

Трамп: вражда между Путиным и Зеленским мешает урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что личная вражда между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским является помехой для урегулирования конфликта. Трансляция велась на официальном YouTube-канале мероприятия.

Американский лидер прокомментировал отношения двух президентов в ходе своего выступления.

«Между Зеленским и Путиным существует огромная вражда. Это нехорошо. Это нехорошо для урегулирования», — сказал Трамп.

Президент США полагает, что подошел «сравнительно близко» к урегулированию конфликта на Украине.

До этого Трамп выразил мнение, что конфликт на Украине не начался бы, если бы президентские выборы в США в 2020 году не были сфальсифицированы. Американский лидер добавил, что виновные в фальсификации итогов выборов в скором времени будут привлечены к ответственности.

