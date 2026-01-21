Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

Трамп рассказал о вражде между Путиным и Зеленским

Трамп: вражда между Путиным и Зеленским мешает урегулированию на Украине
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что личная вражда между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским является помехой для урегулирования конфликта. Трансляция велась на официальном YouTube-канале мероприятия.

Американский лидер прокомментировал отношения двух президентов в ходе своего выступления.

«Между Зеленским и Путиным существует огромная вражда. Это нехорошо. Это нехорошо для урегулирования», — сказал Трамп.

Президент США полагает, что подошел «сравнительно близко» к урегулированию конфликта на Украине.

До этого Трамп выразил мнение, что конфликт на Украине не начался бы, если бы президентские выборы в США в 2020 году не были сфальсифицированы. Американский лидер добавил, что виновные в фальсификации итогов выборов в скором времени будут привлечены к ответственности.

Ранее на Украине раскрыли, где находится Зеленский после слов Трампа о встрече с ним. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27677965_rnd_9",
    "video_id": "record::3756d504-04ab-42f2-850f-8bdc7230ed67"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+