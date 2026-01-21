Женщина, которую пыталась сжечь беременная ревнивица из Петербурга, начала говорить

В Петербурге женщину, которую пыталась сжечь в машине беременная ревнивица, перевели в обычную палату. Об этом со ссылкой на сестру пострадавшей сообщает телеканал 78.ru.

После длительного лечения состояние женщины улучшилось и ее перевели в обычную палату. По словам сестры, она начала говорить.

Отмечается, что еще в декабре прошлого года ее возвращали в реанимацию в связи с ухудшением состояния. Организм женщины не справлялся с последствиями операций.

Инцидент произошел в августе в Парголово. Беременная женщина, узнав об измене супруга, в состоянии аффекта подожгла машину, в которой находилась предполагаемая любовница. В результате пострадавшая получила ожоговый шок второй степени и ожоги 80% тела — в том числе головы, туловища, спины, рук и ног, а также промежности.

