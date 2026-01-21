Размер шрифта
Трамп оценил работу Уиткоффа и Кушнера в урегулировании украинского конфликта

Трамп: Уиткофф и Кушнер проделали хорошую работу по урегулированию на Украине
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер проделали хорошую работу по урегулированию украинского конфликта. Об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса, передает РИА Новости.

«Джаред [Кушнер] здесь и Стив Уиткофф здесь. Много людей, которые над этим работают, сейчас здесь, и они проделали хорошую работу», — сказал Трамп.

Президент США полагает, что подошел «сравнительно близко» к урегулированию конфликта на Украине.

21 января Уиткофф заявил, что Киев преуменьшает прогресс, достигнутый на переговорах по урегулированию украинского конфликта. По его словам, последние полгода после встречи в Женеве стороны добились большего прогресса, чем об этом заявляют украинские власти.

До этого Трамп выразил мнение, что конфликт на Украине не начался бы, если бы президентские выборы в США в 2020 году не были сфальсифицированы. Американский лидер добавил, что виновные в фальсификации итогов выборов в скором времени будут привлечены к ответственности.

Ранее в Госдуме заявили о попытках Трампа отвлечь внимание от Гренландии. 

