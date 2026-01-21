Роналду забил 960-й гол в карьере

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил 960-й гол в своей карьере.

Он отличился в матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Дамаком», поразив ворота соперника на 50-й минуте с передачи Жоау Феликса. Встреча завершилась победой «Аль-Насра» со счетом 2:1, а гол Роналду стал победным.

После 16 сыгранных встреч в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

Роналду — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов, а также первый футболист, достигший отметки в 900 голов в официальных матчах. В активе португальца пять побед в Лиге чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Роналду остается единственным игроком, кому удалось забивать на пяти чемпионатах мира подряд в период с 2006 по 2022 год. Текущий отборочный цикл станет для него седьмым участием в финальных стадиях мундиаля, Португалия уже успешно завершила квалификацию на турнир.

Ранее в Португалии подожгли статую Роналду и станцевали на фоне.