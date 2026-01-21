Размер шрифта
В Конгрессе хотят запретить Трампу применять армию для приобретения Гренландии

Демократ Келли предложила запретить Трампу применять ВС для захвата Гренландии
Член Палаты представителей Конгресса США Робин Келли предложила законодательно запретить президенту Дональду Трампу использовать армию или федеральные средства для приобретения Гренландии. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте законодателя-демократа.

Келли представила поправку к проекту оборонного бюджета, которая запрещает применение вооруженных сил против или на территории Гренландии и Дании, а также выделение средств на покупку острова или выплаты компенсаций.

Законодатель назвала ситуацию абсурдной, отметив, что приходится сдерживать главнокомандующего, который «рискует глобальной стабильностью».

«Президент Трамп не диктатор и не завоеватель», — заявила Келли.

Президент США на форуме в Давосе пообещал, что не будет применять силу для установления контроля над Гренландией.

5 января Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

Минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США на остров. Однако там не уточнили, как именно будут реагировать на возможную атаку со стороны американских вооруженных сил.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее в Европарламенте назвали заявления США о Гренландии «стратегической угрозой» ЕС.

