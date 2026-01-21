Путин снял с должности замглавы Россотрудничества

Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии с должности заместителя главы Россотрудничества Алексея Полковникова. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Освободить Полковникова Алексея Михайловича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — сказано в указе.

В ноябре Путин уволил заместителя главы МЧС РФ Антона Герасимова.

В октябре Путин снял Алексея Филатова с должности начальника Управления президента РФ по приграничному сотрудничеству.

В сентябре президент России освободил Олега Мальгинова от обязанностей посла РФ в Узбекистане.

Ранее Путин уволил первого замдиректора Росфинмониторинга.