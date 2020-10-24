В Москве за минувшие сутки выявлено 4 453 случая коронавируса, на аппарате ИВЛ находятся 299 пациентов с инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

За последние 24 часа госпитализировали 1 339 пациентов. С начала вспышки эпидемии в столице инфекцию в общей сложности выявили у 391 361 человека.

Среди новых заболевших 43,2% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,7% — от 46 до 65 лет, 11,8% — от 66 до 79 лет, 4,8% — старше 80 лет. Кроме того, среди инфицированных оказались дети — 9,5%.

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