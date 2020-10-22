Зеленский заявил о готовности испытать на себе украинскую вакцину от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов принять участие в испытании украинской вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает УНИАН.

По словам главы государства, разрабатываемая на Украине вакцина является «уникальной». Он уточнил, что ученые работают над созданием препарата против COVID-19 в течение шести месяцев.

Украинский лидер добавил, что доволен теми результатами испытаний, которые есть на данный момент.

«Несмотря на нашу украинскую вакцину, если у кого-то подтвержденная вакцина будет раньше, - мы будем закупать в любом случае, мы не будем ждать нашу, но затем добавим нашу», — заключил Зеленский.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 41,1 млн заболевших, более 20 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили свыше 1,4 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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