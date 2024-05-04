Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Хороший полицейский на фоне плохого»: Слишковича призвали уволить из «Спартака»

Комментатор Журавель призвал «Спартак» уволить Слишковича

close
100%
Михаил Киреев/РИА Новости

Спортивный комментатор Тимур Журавель на своей странице в социальной сети объяснил, почему не видит исполняющего обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимира Слишковича полноценным наставником для красно-белых.

«Слишкович хороший полицейский на фоне плохого. Классический сюжет. И с него никакого спроса ни по рисунку, ни по стилю. Решение не оставлять его — единственное верное. Даже если он возьмет Кубок», — заявил Журавель.

14 апреля Гальермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера стал Слишкович.

Под его руководством команда вышла в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с «Балтикой» из Калининграда. В чемпионате страны красно-белые идут на четвертом месте. В следующем туре москвичи сыграют против «Пари НН». Игра состоится 5 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее Черданцев заявил, что Слишкович не соответствует уровню «Спартака».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами