«Хороший полицейский на фоне плохого»: Слишковича призвали уволить из «Спартака»

Спортивный комментатор Тимур Журавель на своей странице в социальной сети объяснил, почему не видит исполняющего обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимира Слишковича полноценным наставником для красно-белых.

«Слишкович хороший полицейский на фоне плохого. Классический сюжет. И с него никакого спроса ни по рисунку, ни по стилю. Решение не оставлять его — единственное верное. Даже если он возьмет Кубок», — заявил Журавель.

14 апреля Гальермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера стал Слишкович.

Под его руководством команда вышла в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с «Балтикой» из Калининграда. В чемпионате страны красно-белые идут на четвертом месте. В следующем туре москвичи сыграют против «Пари НН». Игра состоится 5 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее Черданцев заявил, что Слишкович не соответствует уровню «Спартака».