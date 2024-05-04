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В Кизляре мужчина спас 85-летнюю пенсионерку от стаи бродячих собак

В Дагестане мужчина спас пенсионерку от стаи собак

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Телеграм-канал «ЧП КАВКАЗ»

Стая бродячих собак напала на 85-летнюю жительницу Кизляра около школы, пенсионерку спас проезжавший мимо мужчина. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Кавказ».

Инцидент произошел в Кизляре возле одной из школ, местный житель ехал за ребенком, когда заметил, что на обочине дороги от стаи собак пытается отбиться пожилая женщина.

«Я сам торопился, ехал за ребенком, а потом, когда вернулся, чтобы узнать в каком она состоянии, ее уже отвезли в Моздокскую больницу. Имени женщины не успел узнать», — рассказал Хизири Сабанаев.

Мужчина выбежал из машины, сумел отогнать псов и отвез пострадавшую в ближайшую амбулаторию. У 85-летней пенсионерки диагностировали перелом в области кисти со смещением и укушенные раны на плече. От госпитализации она отказалась.

До этого сообщалось, что иркутянин натравил на годовалого ребенка ротвейлера, девочка в тяжелом состоянии. 35-летняя родительница с дочерью пришла в дом к знакомому, где они употребляли алкогольные напитки. Во время застолья между россиянами завязалась драка. После конфликта женщина вывела ребенка на веранду и стала вызывать такси. В этот момент хозяин дома спустил с цепи ротвейлера и натравил на девочку, после чего стал избивать ее мать.

Ранее собака набросилась на восьмилетнего мальчика в Ленобласти.

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