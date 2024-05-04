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В Казахстане продлили ограничение на экспорт сжиженного газа

Казахстан на полгода продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа

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Абзал Калиев/Sputnik/РИА Новости

Власти Казахстана приняли решение продлить еще на шесть месяцев введенный осенью 2023 года запрет на вывоз из республики сжиженного нефтяного газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ министерства энергетики.

«Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа», — уточнили в документе, который вступит в силу 14 мая.

В ведомстве уточнили, что пропан и бутан нельзя вывозить ни автомобильным, ни железнодорожным транспортом.

Исключение сделали только для вывоза товаров, произведенных или переработанных из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, а также для транзитных перевозок, которые стартуют и заканчиваются за пределами Казахстана.

Запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа ввели в Казахстане в ноябре 2023 года, стараясь предотвратить переток топлива в приграничные страны и возникновение его дефицита на внутреннем рынке.

Накануне стало известно, кто приобретает большую часть российской электроэнергии.

Ранее в России наложили временный запрет на вывоз сахара.

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