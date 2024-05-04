ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки

За день Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли 37 артиллерийских ударов по восьми населенным пунктам левобережья Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости.

«Киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 22 артиллерийских удара. С наступлением ночи было еще 15 прилетов. Под огнем оказались восемь населенных пунктов», — заявил источник агентства, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что под обстрелы попали Казачьи Лагеря, Горностаевка, Каховка, Большая Лепетиха, Новая Каховка, Алешки, Каиры, Бабино.

1 мая МИД Латвии сообщил, что несколько стран тайно разрешили Украине атаковать из зарубежного оружия цели внутри России. По мнению латвийской стороны, это не нарушает международное право.

До этого НАТО также назвало легитимными военные цели в глубине РФ. США тем временем впервые поставили ВСУ ракеты дальностью до 300 км.

Ранее в ДНР подсчитали количество обстрелов региона со стороны ВСУ.