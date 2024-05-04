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Вучич рассказал о перспективе отношений Китая и Сербии

Вучич считает Си Цзиньпина лучшим партнером для Сербии

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Darko Vojinovic/AP

Китай и председатель КНР Си Цзиньпин являются лучшими партнерами для Сербии с точки зрения развития межгосударственных связей и достижения амбициозных целей. Об этом в эфире Центрального телевидения Китая заявил президент Сербии Александр Вучич, его слова приводит РИА Новости.

«Когда управляешь страной, у вас должны быть амбициозные цели, нужно постоянно устанавливать новые цели. Для достижения этих новых целей и задач нашим лучшим партнером всегда была и будет КНР, председатель КНР Си Цзиньпин», - подчеркнул Вучич.

По его словам, лидер КНР всегда выполняет свои обещания. Сербский президент выразил уверенность в том, что предстоящий в начале мая визит Си Цзиньпина в Сербию будет успешным и продуктивным для развития партнерства двух стран. Он отметил, что Сербия и Китай могут развивать межгосударственные связи в целом комплексе областей – от железных дорог до культуры.

4 мая Вучич также заявлял, что все в мире возлагают большие надежды на мирные инициативы председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина.

Вучич назвал китайского лидера «одним из редких людей в мире, которые могут действительно внести вклад в завершение некоторых войн и установление долгосрочного мира».

Си Цзиньпин нанесет визиты в Сербию, Францию и Венгрию в период с 5 по 10 мая.

Ранее стала известна дата визита Путина в Китай.

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