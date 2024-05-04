Аномальный майский снегопад накрыл Екатеринбург

Сильный снегопад накрыл Екатеринбург в ночь на субботу, 4 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

«Из-за метели в уральской столице снег толстым слоем покрыл уже зеленые газоны, а на автомобильных дорогах и тротуарах образовались снежные каши», — уточнили в сообщении.

В пресс-службе городской мэрии отметили, что в районе поселка Медный и озера Чусовское ураганный ветер повалил на проезжую часть деревья. Кое-где над проезжей частью нависли провода.

По данным областной Госавтоинспекции, на некоторых участках снежный покров превысил 10 сантиметров, образовались заносы и гололедица. В итоге движение транспорта ограничили в Невьянском и Ревдинском районах на трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов».

Из-за метели без света остались населенные пункты в четырех округах региона, ремонтные бригады уже начали восстановительные работы. По информации компании «Россети Урал», такие последствия непогоды не фиксировались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет.

Ранее Гидрометцентр предупредил москвичей об аномальных заморозках.