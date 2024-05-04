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Россиянин в медицинской маске грабил офисы микрозаймов

В Волгограде задержан мужчина, ограбивший два офиса микрозаймов

В Волгограде сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в совершении серии грабежей, мужчина в медицинской маске врывался в офисы микрозаймов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Житель Волгограда ограбил два офиса микрозаймов в Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах города. Мужчина надевал на лицо медицинскую маску и требовал отдать из кассы наличные.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его, преступником оказался ранее неоднократно судимый 45-летний местный житель. Свою вину он признал, заявив, что средства потратил на алкоголь и спиртное. Возбуждено уголовное дело, мужчине может грозить до четырех лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Астане задержали вежливого грабителя, который требовал деньги с игрушечным пистолетом в руках. Злоумышленник в кепке и маске зашел в обменный пункт в ЖК «Аниса» накануне вечером, мужчина надел перчатки прямо под камерой и заявил кассиру, что имеет при себе гранату. Он пригрозил бросить ее за кассу и вежливо попросил передать ему деньги. Сотрудника пункта успела нажать на тревожную кнопку, и неудачливого грабителя задержали.

Ранее полиция задержала двух молодых людей, пришедших в банк с водяным пистолетом.

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