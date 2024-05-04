«Один в поле не воин»: чемпион Игр оценил слова Овечкина после вылета «Вашингтона»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил слова российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который после вылета команды из плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) призвал винить в этом его. Слова экс-хоккеиста приводит «Чемпионат.com».

«Он извинился перед болельщиками. Один в поле не воин. Имеет право высказаться, он капитан. Сейчас руководство должно думать о создании команды, надо пересматривать и вратарскую линию, и защитников. И ждать от Александра побития рекорда. Все ждём, вся страна ждёт. И не только наши болельщики. Все ждут побития рекорда», — сказал Кожевников.

Всего в текущем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи. Овечкин идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории Лиги, отставая от канадца Уэйна Гретцки на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

«Вашингтон» разгромно проиграл серию четвертьфинала Восточной конференции НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — 0-4. Четвертый поединок противостояния, который состоялся в ночь на 29 апреля, завершился со счетом 4:2 в пользу клуба из Нью-Йорка.

Овечкин не смог отметиться ни одним результативным действием за четыре матча, что стало новым личным антирекордом для российского нападающего

Ранее хоккеист «Спартака» раскрыл секрет Овечкина.